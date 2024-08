IGREJA EM MACAU POUCO DESACELERA NO VERÃO

Ordenações sacerdotais fecham mês de Agosto

ASSUNÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA – A Igreja em Macau celebrou ontem, 15 de Agosto, a Solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria. As missas do dia foram celebradas no horário habitual. Também no âmbito desta Solenidade, foi celebrada a tradicional Missa da Vigília no dia anterior. Em Portugal, a importância da Assunção da Virgem Santa Maria é assinalada com a organização de festas e romarias, sendo decretado feriado nacional pelo Governo.

ORDENAÇÕES – No final de Agosto, a diocese de Macau celebra dois momentos importantes. No dia 30, os fiéis irão comemorar o 10.º Aniversário da Ordenação Episcopal de D. Stephen Lee, que há oito anos governa a nossa diocese (ver artigo na página 5). E no dia 31 é realizada a Ordenação Sacerdotal de Adriano Serro Agostinho e Bosco Chan. A cerimónia está agendada para as 15:00 horas na Sé Catedral (ver convite nesta página).

Segundo foi comunicado aos fiéis nas missas do passado Domingo, após a cerimónia eucarística haverá um pequeno convívio com a comunidade, no Colégio Diocesano de São José, n.º 3 (mencionado no mesmo convite).

No dia seguinte, 1 de Setembro, os novos sacerdotes irão celebrar a primeira missa, seguindo-se um almoço-convívio na Torre de Macau. Os bilhetes para o almoço podem ser adquiridos no Cartório da Sé ou junto das pastorais da comunidade de língua portuguesa.

J.M.E.