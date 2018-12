USJ: Faculdade de estudos religiosos em festa

Professor Stephen Morgan lembrou John Henry Newman.

D. Stephen Lee, bispo de Macau, presidiu na passada terça-feira às celebrações do Dia da Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José (USJ), naquela que foi a primeira ocasião em que o galês Stephen Morgan orientou a organização da efeméride enquanto responsável pela instituição de ensino.

D. Stephen Lee presidiu à celebração da Eucaristia, o ponto alto do programa comemorativo da efeméride. Antes, o novo director da Faculdade de Estudos Religiosos da USJ proferiu uma palestra inspirada no Evangelho de São João e subordinada ao tema “A Palavra se fez Carne”. Antigo ecónomo da diocese inglesa de Portsmouth e desde Setembro responsável pelo fomento das vocações religiosas no território, o professor Stephen Morgan abordou na sua intervenção o pensamento e a obra de John Henry Newman, teólogo inglês que defendia um maior envolvimento dos leigos e dos fiéis não ordenados na vida da Igreja.

Beatificado em Setembro de 2010 pelo Papa Bento XVI, John Henry Newman defendia que mais do que transmitir e aprofundar conhecimentos, as Universidades e os estudos teológicos deveriam ter como preocupação a valorização ética e moral de todos quantos percorrem os caminhos da fé. Foi essa a mensagem que Stephen Morgan procurou transmitir na terça-feira aos alunos da Faculdade de Estudos Religiosos. «Tendo como ponto de partida o pensamento do beato John Henry Newman, procurei abordar a identidade e as preocupações que devem estar no centro da missão de uma instituição como a Faculdade de Teologia», explicou o responsável a’O CLARIM.

«A compreensão daquela que deve ser a missão de uma Universidade não se resume aos pressupostos educativos. Vai muito além disso e passa pela capacidade para formar pessoas que, de uma forma consciente, tenham capacidade de chegar aos coração dos outros e de os conduzir pelo caminho certo», acrescentou Stephen Morgan.

O novo director da Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José mostrou-se, de resto, agradado com a forma como decorreu o primeiro Dia da Faculdade organizado sob a sua supervisão. O professor lembrou que o programa da celebração – que para além da palestra da Eucaristia, abrangeu ainda actividades ao ar livre – foi concebido e dinamizado totalmente pelos alunos da instituição, a quem Stephen Morgan deixou rasgados elogios: «Tivemos um dia maravilhoso e os alunos foram inexcedíveis. Agradeço o tempo e a dedicação que investiram neste projecto».

Marco Carvalho