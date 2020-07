TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (90)

O que é a Vida Consagrada?

O que queremos dizer com Vida Consagrada? “É um estado de vida reconhecido pela Igreja. É uma resposta livre a um chamamento particular de Cristo, mediante a qual os consagrados se entregam totalmente a Deus e tendem para a perfeição da caridade sob a moção do Espírito Santo. Tal consagração caracteriza-se pela prática dos conselhos evangélicos” (Compêndio do Catecismo da Igreja Católica nº 192).

Quais são os conselhos evangélicos?

Os conselhos evangélicos são recomendações que vão para além dos preceitos da lei moral. Os preceitos têm que ser obedecidos para se alcançar a vida eterna: «Se entrar na vida, siga os mandamentos(Mateus 19:17)». Por outro lado, os conselhos são livremente aceites por uma pessoa que deseje conseguir uma maior perfeição: «Se quiser ser perfeito, vá, venda o que possui e dê-o aos pobres (Mateus 19:21)».

Os conselhos evangélicos são três: “A perfeição da caridade, a que todos os fiéis são chamados, comporta, para aqueles que livremente assumem o chamamento à vida consagrada, a obrigação de praticar a castidade no celibato por amor do Reino, a pobreza e a obediência” (Catecismo da Igreja Católica nº 915).

Neste âmbito, o Papa Francisco afirmou: “Se a vida consagrada permanecer firme no amor ao Senhor, ela verá a beleza. Verá que a pobreza não é um esforço colossal, mas uma liberdade mais alta, que Deus nos concede e aos outros como uma riqueza real. Verificará que a castidade não é austeridade estéril, mas sim o caminho para O amar sem possessão. Verá que a obediência não é uma disciplina, mas sim a vitória sobre o nosso próprio caos, no caminho para Jesus” (Homilia, 24º Dia Mundial da Vida Consagrada, Fevereiro de 2020).

Há muitas maneiras de viver a Vida Consagrada:

1– Vida eremítica(CIC nº 920) – do termo eremita –, caracterizada pela separação do mundo, o silêncio da solidão e frequente oração e penitência.

2 – Virgens e viúvas consagradas(CIC nos922-924) caracterizada por uma vida de perpétua virgindade ou castidade; oração, penitência e serviço aos seus irmãos; actividade apostólica de acordo com as condições de vida e pelos dons espirituais que lhe foram concedidos. As virgens consagradas podem formar associações para preservar o seu compromisso com maior fidelidade.

3– Vida religiosa(CIC nos925 e 927) que se distingue das outras formas de vida consagrada pelo seu carácter litúrgico, profissão pública dos conselhos evangélicos, vida fraterna em comunidade, e testemunho dado à união de Cristo com a Igreja. Os consagrados colaboram com o bispo na actividade pastoral. O plantio missionário e a expansão da Igreja exige a presença da vida religiosa em todas as suas formas.

4– Institutos Seculares(CIC nos928-929) são institutos de vida consagrada para ordenar as coisas temporais de acordo com Deus e informar o mundo com o poder do Evangelho. Comprometem-se com os conselhos evangélicos através de laços sagrados e observam entre eles a comunhão e a camaradagem apropriadas ao seu modo de vida secular particular.

5– Sociedades de vida apostólica(CIC nº 930), as quais sem votos religiosos procuram o propósito apostólico particular da sua sociedade e levam uma vida em comum de irmãos ou irmãs, e de acordo com um modo de vida particular lutam pela perfeição da caridade através da observância das suas constituições. Entre elas existem sociedades nas quais os membros abraçam os conselhos evangélicos de acordo com suas constituições.

A variedade de formas de santidade e apostolado na Igreja mostra-nos como o Espírito Santo desenvolve a unidade através da diversidade: «Assim, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o Corpo de Cristo seja edificado,até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo(Efésios 4:11-13)».

Pe. José Mario Mandía