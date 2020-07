GCS VISITA O CLARIM– A nova directora do Gabinete de Comunicação Social do Governo da RAEM visitou as instalações d’O CLARIMna passada terça-feira. Na ocasião, Inês Chan trocou algumas impressões sobre o presente e o futuro da Imprensa local com o director do Semanário Católico de Macau, padre José Mario Mandía. Estiveram também presentes o vice-director do GCS, Wong Lok I, e os editores das secções de Português, Chinês e Inglês d’O CLARIM.