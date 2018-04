Recital na Basílica da Santíssima Trindade

Andrea Bocelli canta pelo Centenário de Fátima

Andrea Bocelli actua na Basílica da Santíssima Trindade, no próximo dia 13 de Maio, num recital de Acção de Graças pelo Centenário de Fátima.

Um ano depois de Fátima se ter despedido do Papa Francisco, após a canonização de Francisco e Jacinta Marto, momento que emocionou Portugal e o mundo cristão e selou as celebrações do Centenário das Aparições, o tenor italiano visitará Fátima, brindando os peregrinos com a sua música.

O artista será acompanhado pela pianista francesa Elisabeth Sombart e pela violinista ucraniana Anastasyia Petryshak, sob a já habitual direcção musical de Carlo Bernini.

Entre o repertório, composto por onze temas, está “Ave de Fátima”, interpretado por uma convidada de Andrea Bocelli, Ana Moura, naquele que será um dos momentos mais altos deste recital, especialmente voltado para a interpretação de música sacra.

Andrea Bocelli, que conseguiu fazer do bel canto um dos géneros mais ouvidos em todo o mundo, com êxitos tão importantes como “Con te Partirò”, interpretará “Pietà”, de Stradella; “Sancta Maria”, de Mascagni; “Panis Angelicus”, de Frank; “Mission”, de Morricone; “Ave Maria”, de Schubert; “Agnus Dei”, de Bizet, entre outras canções.

Considerado uma das melhores vozes de todos os tempos, Andrea Bocelli assumiu-se como um prodígio nos anos 90, com mais de noventa milhões de discos vendidos em todo o mundo.

Ao aliar a gloriosa tradição do bel canto à sensibilidade e à estética da música moderna, Bocelli conquista o coração e a alma do público, sem nunca sacrificar a integridade da sua arte.

Com dez óperas gravadas – que vão de “Werther” a “Carmen”, passando por “Romeu e Julieta” e “La Tosca” – e vários álbuns de música popular, já venceu cinco BRIT Awards e três Grammy Awards, para além de ter realizado vários concertos em espaços icónicos como o Santuário da Aparecida, no Brasil, ou a Praça de São Pedro, onde cantou para o Papa Francisco, em 2015, “Amazing Grace”, durante o encontro que celebrou os 50 anos de ecumenismo na Igreja Católica.

Fonte: Santuário de Fátima