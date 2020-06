Para uma nova evangelização

VATICANO APRESENTA NOVO DIRECTÓRIO PARA A CATEQUESE

O Vaticano lançou ontem o novo Directório para a Catequese, redigido pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização (CPPNE).

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa, em comunicado, que o documento foi apresentado, em conferência de Imprensa, pelo presidente do CPPNE, D. Rino Fisichella; o secretário do mesmo organismo, monsenhor Octavio Ruiz Arenas; e o delegado para a Catequese do CPPNE, monsenhor Franz-Peter Tebartz-van Elst.

O documento veio sendo trabalhado há vários anos, como explicou D. Rino Fisichella, em 2019, numa passagem por Portugal.

“O novo documento para a catequese da Igreja dará atenção particular a muitas das temáticas da sociedade actual que se relacionam com sector da educação cristã, como a cultura digital, a formação de catequistas, a pastoral que é feita em tantos ambientes ou a catequese para pessoas portadoras de deficiência”, afirmou o prelado, em declarações ao jornal Folha de Domingo, da diocese do Algarve.

O presidente do CPPNE destacava a necessidade de o documento reflectir a dimensão da nova evangelização e ser lido a partir desta: “Certamente ajudará a compreender que o grande esforço pastoral é aquele que deriva da formação. O novo directório será estudado e concebido à luz, não da dimensão sacramental, mas da nova evangelização”.

Desde Janeiro de 2013, por decisão de Bento XVI, o sector da catequese, na Santa Sé, passou para a competência do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, saindo da esfera da Congregação do Clero.

Numa conferência que proferiu aos padres das dioceses portuguesas do Sul, D. Rino Fisichella convidou a «sair do túnel, em que, ao longo de algumas décadas, a catequese foi pensada apenas em vista dos sacramentos», procurando «consentir o amadurecimento da fé em relação com as condições de vida do crente».

In ECCLESIA