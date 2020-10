PAPA LANÇOU “PACTO EDUCATIVO GLOBAL”

Pela vida centrada no valor da fraternidade

O Papa Francisco lançou ontem um “Pacto Educativo Global”, através de uma mensagem de vídeo seguida de depoimentos de personalidades da Igreja e da Cultura.

Após a sua intervenção, Francisco convidou personalidades e instituições de todo o mundo a subscrever «um pacto de incentivo à mudança, à escala global, para que a educação se transforme em criadora de fraternidade, paz e justiça».

A iniciativa é promovida pela Congregação da Santa Sé para a Educação Católica, com o apoio da Universidade Pontifícia Lateranense, juntando, para o propósito agora anunciado, responsáveis de universidades e escolas de vários países.

O director do Secretariado Nacional da Educação Cristã em Portugal, Fernando Moita, disse à Agência ECCLESIA que este momento «é uma oportunidade para que todas as realidades educativas se conheçam melhor, dialoguem e, em conjunto, perspectivem e concretizem novas e ousadas maneiras de educar».

«Qualquer acto educativo é uma relação de encontro, pelo que cabe à Educação dar as ferramentas que provoquem mudanças de mentalidade e conduzam a novas formas de vida centradas no valor da fraternidade», realçou o mesmo responsável.

O tema da Educação tem sido central nos ensinamentos do Papa Francisco que já repetiu várias vezes que “educar é um acto de esperança”, lê-se no site Vatican News.

Esta iniciativa retoma o apelo feito pelo Papa Francisco a 12 de Setembro de 2019, quando defendeu «a necessidade de unir esforços e de criar uma aliança educacional», tendo reiterado na mesma ocasião o convite aos embaixadores de todo o mundo, reunidos por ocasião do discurso ao Corpo Diplomático, a 9 de Janeiro deste ano.

A pandemia obrigou ao cancelamento de eventos, “sem interromper este projecto”, informa o Vaticano.

A “Aldeia Global da Educação”, onde seriam apresentadas as experiências educacionais internacionais, foi transformada num espaço virtual com mais de sessenta experiências educacionais no mundo inspiradas nos temas do Pacto: “Dignidade e direitos humanos, paz e cidadania, ecologia integral, fraternidade e desenvolvimento”.

COVID-19 CHEGA À GUARDA SUÍÇA

Entretanto, o porta-voz do Vaticano confirmou em declarações aos jornalistas a existência de quatro casos positivos de Covid-19 entre os elementos da Guarda Suíça pontifícia.

Matteo Bruni indicou que se trata de «quatro pessoas, com sintomas, todas isoladas», que foram testadas no sábado e Domingo.

«Neste momento, estão a ser efectuadas as diligências necessárias junto das pessoas que possam ter estado em contacto directo com eles. Todos os guardas, em serviço e fora de serviço, usam máscaras, dentro e fora de casa, e observam as medidas de saúde prescritas», sublinhou o director da Sala de Imprensa da Santa Sé.

In ECCLESIA