Papa assinalou o início do Advento

Preparar o Natal olhando ao próximo

O Papa convidou os católicos de todo o mundo a preparar o Natal com atenção às «lágrimas e necessidades» dos outros, assinalando o início do tempo litúrgico do Advento, que antecede a celebração do nascimento de Jesus.

«A pessoa atenta é a que, no ruído do mundo, não se deixa dominar pela distração ou pela superficialidade, mas vive de maneira plena e consciente, com uma preocupação dirigida sobretudo aos outros: com esta atitude apercebemo-nos das lágrimas e das necessidades do próximo», disse, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração do Ângelus.

Perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, onde já se encontra a Árvore de Natal e está a ser montado o presépio, Francisco falou de temas centrais da proposta espiritual do Advento, a «vigilância» e a «atenção».

«A pessoa atenta dirige-se também ao mundo, procurando combater a indiferença e a crueldade que estão presentes neles», declarou, para «reconhecer tanto as misérias e as pobrezas de indivíduos e sociedades, como a riqueza escondida».

O Papa falou das quatro semanas do Advento como um tempo para «verificar» o «desejo de Deus» e preparar o «regresso de Cristo».

«Ele regressará a nós na festa do Natal, quando fizermos memória da sua vinda histórica na humildade da condição humana, mas vem para dentro de nós sempre que estamos dispostos a recebê-lo; e virá de novo no fim dos tempos, para julgar vivos e mortos», acrescentou.

Francisco alertou para atitudes de desencorajamento e desilusão que são contrárias à «esperança» do Advento.

«Desejo a todos um bom Domingo e um bom Domingo de Advento», concluiu o Papa.