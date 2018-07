Olhando em Redor

Vida humanas em risco

No mundo actual é cada vez maior o grau de incidência de doenças severas no Ser Humano. As razões são várias, entre as quais a crescente poluição atmosférica e a alimentação desregrada e com produtos alterados quimicamente.

Os avanços científicos da Medicina, por outro lado, têm ajudado a que o Ser Humano consiga, na medida do possível, minimizar ou ultrapassar as contrariedades resultantes da vida no planeta.

Vamos pois ao cerne da questão. No que respeita a Macau, por que será que a Junta Médica dos Serviços de Saúde tem demorado a decidir relativamente a vários casos clínicos, pondo em risco a vida de residentes com cancro ou outras doenças malignas?

E por que será que, havendo tratamentos inovadores que não estão disponíveis no território, não opta por simplificar os procedimentos de ajuda aos pacientes, mesmo que não sejam comparticipados pelos Serviços de Saúde? Afinal, quanto vale mesmo uma vida humana? A resposta cabe a quem de direito.

Pedro Daniel Oliveira