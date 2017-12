Novo Embaixador de Portugal na Santa Sé

António Lima com Francisco pela Paz

O novo embaixador de Portugal junto da Santa Sé, António de Almeida Lima, foi recebido pelo Papa Francisco numa audiência privada, tendo enaltecido o esforço diplomático da Santa Sé na questão da paz.

Pela Santa Sé e, em particular pelo Papa Francisco, passam «muitos desafios no mundo contemporâneo, nomeadamente nos esforços e apelos de paz» que devem ser acompanhados pelo mundo diplomático. «São sempre faróis e luzes do Papa porque são reflexões muito importantes que assim devem ser escutadas em todo o mundo», afirmou António de Almeida Lima à Agência ECCLESIA.

O diplomata foi recebido pelo Papa no passado dia 25 de Novembro, tendo entregado ao Santo Padre as cartas credenciais e assinalado a boa relação que existe entre os dois Estados. «Há um sinal positivo nas nossas relações que vai continuar e para a qual eu espero poder contribuir com o meu empenho, esforço e capacidades, porque assim o Governo e o Presidente da República confiaram», observou.

O novo embaixador assumiu o amor que «vários sectores em Portugal» têm pelo Papa Francisco e sublinhou a emoção de estar ao serviço do País na Santa Sé, numa altura particular. «É um momento muito emocionante para mim, numa altura em que este papado introduz desafios e propostas que estão a ser ouvidas no mundo», precisou.

O actual representante de Portugal junto da Santa Sé assumiu funções a 1 de Setembro, após nomeação do Presidente da República, por decreto de 4 de Agosto.

António José Emauz de Almeida Lima nasceu em Lisboa, a 5 de Novembro de 1956, é casado e tem três filhos.

Formado em Direito pela Universidade Católica de Lisboa, passou na sua carreira diplomática por Londres, Bruxelas, Maputo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Rio de Janeiro e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal – AICEP. Desde Junho de 2012 era chefe do Protocolo de Estado, com o grau de Embaixador.

O responsável destacou os anos «seculares» de relação entre o Estado português e da Santa Sé numa «tónica profunda e de grande reconhecimento», lembrando que a primeira visita oficial ao exterior do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi ao Vaticano, «como sinal e reconhecimento da importância desta relação».

