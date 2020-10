INSTITUTO RICCI DE MACAU REDIGE DOCUMENTO PARA CONFERÊNCIA PATROCINADA POR FRANCISCO

Contributo para um novo paradigma económico

O Instituto Ricci de Macau (IRM) vai redigir um documento com algumas propostas, no sentido de contribuir para os trabalhos da iniciativa “A Economia de Francisco”, que se irá realizar entre os dias 19 e 21 de Novembro, em Assis, na Itália. A conferência “online” tem o patrocínio do Papa Francisco e visa encontrar um novo paradigma económico mundial, quando a Igreja Católica assinala o 5.º aniversário da encíclica “ecológica” do Santo Padre, Laudato si.

Para o efeito, nos dias 15 e 16 de Outubro, o Instituto Ricci de Macau levou a cabo o seu simpósio anual, pela primeira vez com recurso à plataforma digital “Zoom”, sob o tema “Toward a New Paradigm of Economics”.

Hoje um dos eventos académicos mais prestigiados do calendário de Macau, o simpósio anual do IRM centrou-se na procura de um novo modelo económico mais justo, igualitário e consentâneo com a realidade actual, tendo em conta as sucessivas crises económicas e financeiras que vêm afectando o mundo há várias décadas, o actual momento de crise sanitária que os países enfrentam e, por último, o facto deste ano se assinalar o 5.º aniversário da segunda encíclica do Papa Francisco, Laudato si.

O principal objectivo dos organizadores do simpósio foi reunir o máximo de contribuições com vista à elaboração do documento que o Instituto Ricci de Macau vai apresentar, em Novembro, na conferência de Assis.

Numa altura em que também a perseguição aos cristãos aumenta, a iniciativa do Papa Francisco pretende igualmente promover a paz, a espiritualidade, a fraternidade e o combate à pobreza.

José Miguel Encarnação