INICIATIVA “MOTHER’S MEAL” CHEGA AO CONTINENTE AFRICANO

Claretianos alimentam famílias no Uganda

No Uganda, o Grupo de Acção Social dos Missionários Claretianos vai prestar apoio a uma centena de famílias que estão em circunstâncias difíceis devido à pandemia do Covid-19. A iniciativa, coordenada localmente pelo padre Sebastian Muthukattil, centra-se em agregados familiares vistos como mais vulneráveis e conta com o apoio activo da missão claretiana em Macau, a qual se mobilizou para angariar o apoio financeiro necessário para viabilizar o projecto. “Temos uma dívida de gratidão para com os missionários claretianos de Macau. Foi a sua generosidade que fez com que esta mobilização fosse possível”, sublinha o padre Muthukattil, numa breve nota de Imprensa.

Entre as famílias selecionadas pelo Grupo de Acção Social dos Missionários Claretianos estão agregados familiares que têm a seu encargo portadores de deficiência ou doentes terminais. As viúvas e os idosos que não recebem qualquer apoio social também são visados pela iniciativa que, uma vez por mês ao longo de um ano, vai fazer chegar aos mais carenciados uma cesta com alimentos básicos.

A crise de saúde pública espoletada pela disseminação à escala global do novo coronavírus enfraqueceu substancialmente as perspectivas de segurança alimentar de milhões de pessoas em todo o mundo, e Macau não foi excepção. No território, os claretianos estão a prestar ajuda a cerca de seis dezenas de pessoas, entre residentes e trabalhadores não-residentes, explicou o padre Jijo Kandhamkulaty, em declarações a’O CLARIM. «Em Macau estamos a ajudar trabalhadores não-residentes oriundos de países como o Vietname, as Filipinas, a Indonésia e o Nepal, bem como algumas pessoas de Macau que estão em situação de maior vulnerabilidade», referiu o co-fundador da iniciativa, acrescentando que «muitos dos que perderam o emprego conseguiram voltar para o seu país de origem, mas outros não têm meios, nem coragem para voltar para casa. Apesar de terem perdido o emprego, alguns desses trabalhadores não-residentes decidiram permanecer no território e continuam esperançados de que vão conseguir encontrar trabalho assim que a situação melhorar».

Desde que a iniciativa foi lançada, em meados de Agosto, o Grupo de Acção Social dos Missionários Claretianos já angariou o equivalente a mais de meio milhão de patacas em donativos. O projecto conta com o apoio de cerca de seis centenas de dadores e mecenas e apoia actualmente mais de quinze mil pessoas, a maioria das quais na Índia. «Na Índia já fazemos chegar apoio a cerca de três mil famílias todos os meses. Entre os beneficiários estão famílias pobres, pessoas acamadas ou idosos que residem em grandes cidades, mas também famílias tribais em zonas remotas do País», acentuou o padre Jijo Kandamkulathy. «Há novas organizações que se estão a associar ao projecto em diferentes partes da Índia. A iniciativa abrange agora todos os Estados do País. Se calcularmos uma média de cinco pessoas por família, o projecto ajuda a alimentar quinze mil pessoas todos os dias. Eles recebem alimentos básicos todos os meses com os quais conseguem subsistir até ao final do mês», concluiu o missionário claretiano.

Marco Carvalho