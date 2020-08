GALARDÃO FOI ESTE ANO ATRIBUÍDO PELA PRIMEIRA VEZ

Diocese cria novo prémio para alunos das escolas católicas de Macau

A diocese de Macau, através da Comissão Diocesana da Educação Católica, atribuiu recentemente – e pela primeira vez – os Prémios São Pedro, um novo galardão académico criado com o objectivo de laurear os alunos finalistas dos Ensinos Primário, Secundário e Secundário Complementar, que se distinguiram pelo envolvimento nas actividades religiosas promovidas pela Diocese ou pelos estabelecimentos de ensino em que estavam inscritos.

Os catorze alunos que foram distinguidos com a edição inaugural do prémio frequentavam estabelecimentos de ensino como o Colégio Diocesano de São José, a Escola São Paulo, a Escola de Santa Madalena ou a Escola de Santa Teresa do Menino Jesus. Os estudantes premiados receberam um troféu, um certificado e uma bolsa de estudo das mãos de personalidades como o bispo D. Stephen Lee, o chanceler da Diocese, padre Cyril Law, ou de alguns dos membros da Comissão Diocesana da Educação Católica.

O novo galardão – que premeia um bom desempenho escolar em disciplinas de natureza religiosa e ainda a participação activa nas actividades religiosas promovidas pelos estabelecimentos de ensino – foi baptizado com o nome de “Prémio São Pedro” e a escolha, justifica a referida Comissão Diocesana, prende-se com o facto de ter recaído sobre Pedro a escolha de Jesus Cristo para a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana. A organização, liderada por Stephen Chan Teng-Fong, lembra que São Pedro foi não apenas o escolhido para liderar os apóstolos, mas também para assumir o estatuto de “pedra basilar” sobre a qual Cristo edificou a Igreja Católica. Jesus Cristo incumbiu Simão Pedro, pescador do Mar da Galileia, de alimentar e de cuidar do seu rebanho.

No entender da Comissão Diocesana da Educação Católica, as escolas católicas de Macau chamam a si a importante missão de pastorear os jovens do território e de cultivar neles a Palavra de Deus.

Para Stephen Chan, o novo prémio reflecte a importância da educação de matriz religiosa tal como é vista pela diocese de Macau. “Jesus Cristo é o alicerce de todas as escolas católicas e, por isso, a presença da educação religiosa deve ser vista e sentida em todo o lado nas escolas. Para além do currículo e do programa educativo, os alunos devem poder sentir que se movimentam numa atmosfera religiosa que não se restrinja às aulas de educação religiosa católica que têm uma ou duas vezes por semana”, salienta o director da Comissão Diocesana, citado no próprio portal electrónico da organização. “Desde as orações da manhã, às orações que são feitas ao final da tarde, antes das aulas, passando pela participação em iniciativas inter-escolares que são promovidas pela Diocese, as oportunidades para que os estudantes possam aprender e experienciar a fé católica são, de facto, abundantes”, nota Stephen Chan.

O director da Comissão Diocesana da Educação Católica regozijou-se ainda com o facto de entre os primeiros premiados com o novo galardão estarem tanto alunos católicos, como não católicos: “Este prémio não foi criado para distinguir os estudantes católicos, mas para premiar todos aqueles que se mostraram abertos para aprender e para participar. Para os estudantes católicos, este galardão é sem qualquer dúvida o melhor testemunho da sua fé, mas para os estudantes não-católicos, o prémio é como que uma semente de fé que poderá dar frutos muito importantes no futuro”, remata o responsável.

Marco Carvalho