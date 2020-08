QUINTO ANIVERSÁRIO DA ENCÍCLICA “LAUDATO SI”

Diocese produz animações sobre Homem e Ecologia

Em comemoração do quinto aniversário da encíclica “Laudado Si”, e em resposta ao apelo do Papa Francisco para «cuidarmos do nosso Lar Comum», a Comissão Diocesana para a Vida (Macau) preparou cinco curtas-metragens de animação (“Introdução”, “Conversão Ecológica e Espiritual”, “Homem é criado pelo amor de Deus”, “Cultura da Vida”, “Preocupação por uma ecologia integrada”).

Segundo uma nota emitida pela Comissão Diocesana para a Vida, as curtas-metragens têm como objectivo “sensibilizar o público para os desequilíbrios ambientais e ecológicos, reflectir sobre os estilos de vida e atitudes da vida quotidiana, pensar sobre o relacionamento dos Seres Humanos com Deus e toda a criação, e incentivar todos a tomar acções positivas para proteger a nossa casa comum”.

As animações estão disponíveis no YouTube em Português (https://www.youtube.com/playlist?list=PL1Wzx86wzks9tyD9VUM8qfnyBnt-0Q4zA), Cantonense (https://www.youtube.com/playlist?list=PL1Wzx86wzks9bnMBoXJ-tWqkhacanRvvL), Mandarim (https://www.youtube.com/playlist?list=PL1Wzx86wzks_lwyShzGlU5bpAtVx9bllh) e Inglês (https://www.youtube.com/playlist?list=PL1Wzx86wzks-lx7gCrE1BMaB4sORQWJDl).

A Comissão Diocesana para a Vida está “a incentivar os professores e os catequistas a compartilhar os filmes nas suas aulas, como base de reflexão e discussão sobre fé e espiritualidade”, refere a mesma nota, concluindo que “por meio das animações multilíngues, a Comissão espera que todos promovam uma consciência mais profunda das mensagens da encíclica [Laudato Si] e trabalhem juntos para o bem-estar da sociedade e para um ambiente ecológico sustentável”.