DIOCESE REABRE AMANHÃ A IGREJA DA NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA

Sé Catedral com cara lavada e missão renovada

A Sé Catedral de Macau volta amanhã a acolher fiéis, onze meses depois de ter fechado as portas para obras de restauro, renovação e reforço das estruturas. Missas antecipadas, em Chinês e Português, pautam o arranque, ao final da tarde deste sábado, das celebrações da Solenidade da Natividade da Virgem Maria.

«A igreja ficou muito bonita, está com um ambiente muito agradável e muito acolhedor. Acho que todas as pessoas vão gostar». A Igreja (Catedral) da Natividade de Nossa Senhora volta este sábado a abrir as portas, ao fim de onze meses de uma intensa empreitada de requalificação e o padre Daniel Ribeiro está convicto que o novo rosto da «igreja-mãe» da diocese de Macau vai não só agradar aos fiéis, como também contribuir para «o fortalecimento da fé das pessoas» e da «vida comunitária».

O vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa diz que a reabertura do mais importante templo católico do território se prefigura como um momento «amplamente antecipado» e está convicto que a ocasião constitui uma oportunidade para uma vivência mais aprofundada da fé por parte da comunidade católica de Macau. «A catedral é a igreja onde o bispo preside às missas e é uma referência religiosa em Macau. O momento era aguardado por todas as pessoas. No sábado, as missas regressam à catedral e isso é algo que incentiva o fortalecimento da fé das pessoas, da vida comunitária. Vai ser um momento muito bonito para a comunidade», sustenta o sacerdote. «Eu já visitei a igreja e tenho a convicção de que as pessoas vão gostar do novo aspecto da catedral», garante.

Ao fim de mais de onze meses de interrupção, a Igreja da Natividade de Nossa Senhora volta a acolher, ao final da tarde deste sábado, celebrações litúrgicas, com a realização, a título excepcional, de uma missa antecipada em Português, celebração que pauta o arranque das festividades da Solenidade da Natividade da Virgem Maria. «As missas regressam ao horário normal. A única mudança significativa que se regista diz respeito ao sábado. Ao sábado deixa de haver missa antecipada na Sé. A missa antecipada de sábado continua a realizar-se na igreja de São Domingos às 17 horas e 30. As outras missas decorrem todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Aos Domingos, a Sé acolhe a Missa Dominical em língua portuguesa, às onze da manhã», explica o padre Daniel Ribeiro. «Na igreja de São Domingos, para além de sábado às 17 horas e 30, vai ser celebrada missa todos os dias 13 e 25 do mês: dia 13 em honra de Nossa Senhora de Fátima e no dia 25 dedicada ao Menino Jesus de Praga», complementa.

A festa paroquial contempla ainda o regresso das eucaristias dominicais à Sé Catedral, a realização, entre Domingo e terça-feira, de um tríduo evocativo da Natividade da Virgem Maria e a realização, já amanhã, de um jantar de celebração do aniversário da Sé Catedral.

A Igreja da Natividade de Nossa Senhora fechou as portas em Outubro do ano passado para obras de restauro, renovação e reforço das estruturas, empreitada avaliada na altura em nove milhões de patacas. O templo católico volta agora a acolher fiéis com o tecto e o Coro Alto renovados, com um novo sistema de iluminação e paredes pintadas, mas sem o majestoso órgão de tubos que um benemérito ofereceu à Diocese. «Devido à impossibilidade da entrada de estrangeiros em Macau, a instalação do órgão não foi feita. Essa instalação será feita noutra oportunidade, em data ainda indeterminada», esclarece o padre Daniel Ribeiro.

Marco Carvalho