Cursos de Latim na Universidade de São José

Mais cultura, menos apatia.

A Universidade de São José (USJ) vai leccionar os cursos “Latim: Básico I” e “Latim: Básico II”, com trintas horas de duração cada, a serem ministrados pelo professor Roberto Ceolin. O primeiro curso decorre entre 21 de Fevereiro e 27 de Abril e o segundo entre 20 de Fevereiro e 10 de Abril.

«O Latim é parte fundamental e fundacional de uma cultura de que Macau, por via da sua História, veio a fazer parte, ainda que este território se encontre a mais de dez mil quilómetros de distância de Roma e da Europa», disse a’O CLARIM Roberto Ceolin.

No seu entender, «o Latim não é uma língua morta, como se diz por aí. Pelo contrário, é uma língua que mantém vivas as culturas e os povos que existiram muito antes de nós e sem os quais não seríamos aquilo que somos».

«À primeira vista, o estudo do Latim pode parecer não fazer qualquer sentido nos tempos que correm – que sentido faz aprender esta língua num lugar onde casinos e hotéis crescem mais que cogumelos? – mas a verdade é que os indivíduos e os povos que não se cultivam, e desperdiçam a sua existência com a cabeça enfiada “dentro” do telemóvel, fazem-se presa assaz fácil para os Trumps que vêm aí», sublinhou.

P.D.O.