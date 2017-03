Coro da “Oratory School” actua na Sé Catedral

D. João IV e outras músicas

O coro católico da “Oratory School”, de Oxfordshire (Inglaterra), vai actuar na Sé Catedral no dia 26 de Março, durante a missa em Português, com início às 11 horas.

Fazem parte do reportório, especialmente concebido para a missa na Sé, composições em Inglês de Matthew Martin, Stephen Borrows, director de música da “Oratory School”, e Heinrich Shultz, sendo em Latim as peças atribuídas ao Rei D. João IV de Portugal e a Cristobal de Morales.

«Há uma peça, chamada Crux Fidelis, ou Cruz Fiel, referente à Paixão de Cristo, à Cruz. É geralmente cantada durante a Sexta-Feira Santa, mas também é apropriada para a Quaresma. É atribuída ao Rei D. João IV. Não temos a certeza se a compôs, mas sabemos que era músico, compondo e deixando documentação sobre música. É bastante possível que tenha sido ele a escrevê-la», frisou Andrew Leung, um dos responsáveis pela vinda da “Oratory School” a Macau.

«O objectivo desta iniciativa é promover a música sacra tradicional da Igreja Católica e desenvolver o apreço dos fiéis de Macau por este tipo de música. O evento também dá oportunidade aos membros do nosso coro [“Cathedral Schola of Macau”] de ouvirem este reportório e de aprenderem com eles, possibilitando uma troca cultural e musical», acrescentou o seminarista.

A deslocação do grupo coral inglês ao território faz parte de um périplo pela Ásia, que inclui Hong Kong.

P.D.O.