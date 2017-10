Comunidades Chinesas Compõem Hinos Católicos

Macau acolhe gala do segundo Troféu Veritas.

A secção chinesa da “Radio Veritas Asia” realiza, a 28 de Outubro, no grande auditório do Cineteatro de Macau, o concerto e cerimónia de atribuição de prémios do Segundo Troféu Veritas. O Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social (CDMCS) é parceiro da iniciativa.

A competição, dedicada à composição de hinos chineses relacionados com a Igreja Católica, contou com a participação de cerca de 250 grupos musicais, sendo metade proveniente do continente chinês, 25 por cento de Macau, Hong Kong e Taiwan, e os restantes 25 por cento de comunidades chinesas espalhadas pelo mundo, especialmente da Bélgica, do Canadá, da Nova Zelândia e dos Estados Unidos.

Em 1º lugar ficou o tema “Deus é Amor”, de Zhou Songsen e do padre Huang Jinlong, da igreja de Santa Teresa, da diocese de Malaca-Johor (Malásia), em 2º lugar “Obrigado Pelo Teu Abraço, Senhor”, de Jun Wang e Kaka Xiang, da diocese de Wenzhou (RPC), e em 3º lugar “Ovelhas na Montanha”, de Wen Shuncheng e Wang Jialing, da diocese de Taichung (Taiwan).

«A competição não esteve apenas focada no modo clássico da música litúrgica, mas também na moderna. É um facto que a música moderna pode ser composta por palavras sacras, algo que não é compatível com a liturgia, embora também possa expressar o sentimento pela Igreja. Utiliza-se então a forma da música moderna para fazer música sacra», disse a’O CLARIM Agnes Wong, directora da divisão de projectos e eventos performativos do CDMCS.

O Centro Diocesano vai continuar a promover outros eventos de índole cultural e apostar na formação de jovens músicos. Na forja está a realização, no próximo ano, de um curso sobre composição musical, a ser ministrado por um compositor e maestro italiano. O alvo são os alunos das escolas secundárias católicas e de algumas instituições de Ensino Superior da RAEM.

«Também do próximo ano é nossa intenção organizar uma exposição com quarenta ícones religiosos de uma artista de Taiwan», adiantou a responsável, sem querer levantar muito a ponta do véu.

«Espero desenvolver mais programas de evangelização e realizar eventos que promovam a diocese de Macau para que as pessoas conheçam o seu trabalho e se sintam parte da comunidade católica», salientou Agnes Wong, a desempenhar o cargo no CDMCS desde 1 de Setembro.

