Comitiva da Diocese de Macau esteve em Pequim e Hebei

Educação é motor de aproximação.

Uma comitiva da diocese de Macau, liderada pelo bispo D. Stephen Lee, deslocou-se, entre 29 de Maio e 2 de Junho, a Pequim e à província de Hebei, com o intuito de visitar seminários, igrejas, instituições educativas e o Gabinete de Assuntos Religiosos.

A visita teve como objectivo compreender melhor o estado actual da formação nos seminários, a atenção pastoral, o trabalho paroquial e a actividade educativa levada a cabo pela Igreja oficial da China continental, bem como promover a compreensão e o intercâmbio mútuo.

A 30 de Maio, a delegação visitou o Seminário Nacional, em Pequim, onde foi recebida pelo reitor Joseph Ma Yinglin, pelo vice-reitor John Baptist Yang Xiaoting e pelos padres Zao Ziliang, Li Shuxing e Zhang Qiulin.

No dia seguinte, deslocou-se ao Seminário Maior de Hebei, em Shijiazhuang, onde efectuou uma visita guiada à biblioteca, às salas de aula multiusos e à capela. O reitor Peter Feng Xinmao foi o anfitrião, sendo acompanhado pelo vice-reitor, padre Joseph Li, e por funcionários do seminário.

Na troca de impressões, o reitor da instituição, embora reconhecendo que haja algumas deficiências ao nível de professores e de recursos, sustentou que «os sacerdotes estão a esforçar-se incansavelmente para gizar um futuro melhor para o seminário». D. Stephen Lee, por seu lado, frisou: «Neste dia e neste tempo, com 140 seminaristas, desejo felicitá-lo! Isto é o resultado do seu árduo trabalho e da providência de Deus».

A 1 de Junho, penúltimo dia da viagem, a delegação visitou o Seminário Católico de Pequim, sendo recebida pelo reitor, padre Shi Huimin, e pelo chanceler da diocese de Pequim, padre Zhen Xuebin.

Um dos pontos altos do périplo foi a visita a algumas paróquias, para aferir o modo como a evangelização está a ser conduzida. Na ocasião, a comitiva de Macau abordou diferentes áreas de preocupação com os seus homólogos do continente chinês, incluindo a formação de jovens, o catecumenato, a catequese e o serviço social.

No mesmo dia, realizou-se o encontro com D. Joseph Li Shan, bispo da diocese de Pequim, que partilhou informação sobre o número de baptismos, incluindo jovens, a grande mobilização dos fiéis, o decréscimo do número de religiosas e o fortalecimento da evangelização nos distritos sub-urbanos. A comitiva de Macau aproveitou também para visitar a Escola Secundária nº 39 e a Escola Primária Experimental nº 2, ambas ex-escolas católicas em Pequim.

Benedict Keith Ip

com J.M.M., J.Y. e P.D.O.