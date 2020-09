CATEQUESE NA SÉ CATEDRAL RECOMEÇA A 20 DE SETEMBRO

“Comunidade de língua portuguesa está hoje muito estabilizada” Pe. Daniel Ribeiro

A pandemia do Covid-19 propiciou aos católicos de Macau uma abordagem mais madura dos caminhos da fé, mas ao contrário do que acontece noutros países e regiões o número de pessoas que procuram conforto na Palavra de Deus não aumentou. O veredicto é do padre Daniel Ribeiro. O sacerdote brasileiro continua a fazer uso das plataformas digitais – estratégia que se generalizou no auge da primeira vaga do surto epidémico – para chegar ao coração dos fiéis.

As restrições ao exercício livre da fé católica nas igrejas de Macau são já praticamente um eco do passado, mas a pandemia do Covid-19 ajudou a reforçar o papel e o lugar da evangelização à distância como método para chegar ao coração dos fiéis.

A constatação é avançada a’O CLARIMpelo padre Daniel Ribeiro, que dinamizava na plataforma YouTube a rúbrica semanal “Minuto com Deus” antes ainda do surto epidémico ter ganho proporções globais. A pandemia e as medidas de contingência adoptadas para travar a disseminação da doença reforçaram a importância das novas tecnologias para a divulgação da Palavra de Deus e, quase quatro meses depois das igrejas terem voltado a receber a Eucaristia Dominical, o recurso às plataformas digitais continua a ser uma opção para muitos sacerdotes e a co-existir em simultâneo com vivências da fé mais tradicionais.

Para o padre Daniel Ribeiro, as novas tecnologias e os conteúdos digitais são uma solução de excelência para explorar os caminhos da fé. O vigário paroquial da igreja da Sé Catedral transformou a rúbrica semanal que produz no YouTube num espaço de oração, mas também de formação catequética. «Neste momento, uma das actividades principais são as novenas e os vídeos em directo. Estes são conteúdos para a Internet, conteúdos “online” que eu produzo e que coloco no nossos canal», explicou o sacerdote, tendo acrescentado: «Uma vez por semana faço um directo com mais ou menos uma hora e meia de formação catequética. Estes directos na Internet ocorrem sempre à sexta-feira, às oito horas da manhã. E aí há várias novenas. Está sempre a decorrer alguma novena ou alguma actividade de espiritualidade».

Responsável pela pastoral em língua portuguesa da diocese de Macau, o padre Daniel Ribeiro dinamiza em simultâneo actividades litúrgicas direccionadas em exclusivo para os católicos do território. «Temos uma formação uma vez por mês, sempre no último sábado. Temos a missa das 18 horas e depois um momento de formação e de Adoração ao Santíssimo Sacramento. É o nosso momento mensal de espiritualidade», referiu. «Pelo nosso trabalho desenvolvido na Internet percebemos que talvez em Macau a realidade não mudou muito. Muitas das pessoas que já participavam têm agora uma fé mais madura: são pessoas mais comprometidas, estão a participar na missa diária e procuram a confissão. Entre as pessoas que já participavam, muitas delas, percebo que amadureceram muito na vivência da fé. No entanto, pessoas novas nas igrejas de Macau não há muitas. A comunidade de língua portuguesa está hoje muito estabilizada: cresce muito pouco, mas também não diminui», sublinhou.

A dinâmica em Macau contrasta, em grande medida, com a realidade em países e regiões como o Brasil e a América Latina, onde o impacto do Covid-19 levou muitas pessoas a olhar com outros olhos para a Palavra de Deus e a procurar conforto nos caminhos da fé: «Noutros lugares do mundo, especialmente no Brasil, existem muitos testemunhos de pessoas que se aproximaram de Deus, que estavam afastadas. Existem muitos testemunhos nesse sentido. Em Macau é mais a qualificação dos que participavam».

O maior país da América Latina é a segunda nação do mundo com mais infecções e mortes pelo novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. Ao todo, já morreram mais de 185 mil pessoas devido ao Covid-19. O total de infectados aproxima-se dos quatro milhões de pessoas; só na quarta-feira foram detectados quase 47 mil novos casos de infecções.

Catequese recomeça a 20 de Setembro

A catequese – tanto de crianças, como de adultos – na paróquia da Sé Catedral tem o reinício agendado para 20 de Setembro, com o propósito de preparar as crianças para receberem o Sacramento da Primeira Comunhão, avançou o padre Daniel Ribeiro.

Originalmente prevista para a Festa do Corpo de Cristo, em Junho, a Primeira Comunhão foi adiada para Novembro devido à pandemia do novo coronavírus.

Assim, esta celebração irá realizar-se a 22 de Novembro, o Domingo que se segue à celebração da Festa do Cristo Rei. «O Domingo que se segue ao dia 21 de Novembro é o Domingo do Cristo Rei e é o dia em que vamos celebrar a Primeira Eucaristia das nossas crianças», relembrou. «São aproximadamente quinze as crianças que vão receber a Primeira Eucaristia este ano».

No caso do catecumenato – a catequese para adultos – não se trata tanto do início de um novo ciclo, mas mais da conclusão do ciclo de preparação que foi interrompido pela pandemia, como explicou o padre Daniel Ribeiro: «O catecumenato este ano não tem ninguém novo. Não tem ninguém porque trata-se sempre só de um ano de catequese e como este processo foi interrompido em Fevereiro, em Setembro o que vamos fazer é organizar as sessões que não conseguimos organizar ao longo dos últimos meses. No próximo ano teremos um novo grupo».

Marco Carvalho