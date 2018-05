Cartas aos Leitores

Confirmação

No passado dia 20 de Maio, na solenidade de Pentecostes, um grupo de 17 adolescentes e adultos, da comunidade de língua portuguesa, receberam o sacramento da Confirmação (Crisma), na Missa dominical das 11 horas da manhã, na Sé Catedral.

A Santa Missa e a Confirmação foram celebrados, em língua portuguesa, pelo Bispo de Macau, D. Stephen Lee, mostrando assim, de uma forma muito visível e expressiva, a estreita ligação e comunhão eclesial entre o Bispo, sucessor dos Apóstolos, e os novos confirmados. Em virtude do sacramento, eles foram solenemente enviados para, com as suas vidas, palavras e obras, proclamarem activamente e testemunharem publicamente a Palavra de Deus, a Boa Nova de Jesus Cristo, com o contínuo auxílio e inspiração do Espírito Santo, que os confirmados receberam na Sua plenitude durante a Confirmação.

A homilia foi pregada pelo Pe. Daniel Ribeiro, SCJ.

Os novos confirmados são: Naomi Vanessa Castelo Andante, Eleone Rodrigues Silva, Ana Catarina Soares, Adolfo Arcas Rodrigues, Sandra Santos da Silva, Francisca Garcia de Oliveira Beja, Ricardo Lopes Pinto, Sarah Ruas Dias Soares, Ana Sofia Sabugueiro, Maria João da Silva, Gui Bobone Castro, Nicole Leong Lau, Ana Cristina Kong Santos, Diogo Alexandre Remédios Costa, Cátia Tatiana Sulai Só, Graça Carolina Lucindo e Vanessa Pon.

Eles foram preparados pelas catequeses paroquiais, de língua portuguesa, da Sé Catedral (Macau) e de Nossa Senhora do Carmo (Taipa).

Desejamos que Deus os proteja na sua caminhada de Fé, rumo à santidade, e que a graça do Espírito Santo possa frutificar abundantemente nas suas almas! Que Deus os abençoe!

Adriano Serro Agostinho