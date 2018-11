Carta aos Leitores

Despedida à Irmã Conceição Vaz

No passado dia 4 de Novembro, a comunidade de língua portuguesa da Sé Catedral de Macau despediu-se da Irmã Maria da Conceição Vaz, com um fraterno, afectivo e agradável almoço-convívio. Participaram no almoço o Senhor Padre Daniel Ribeiro SCJ, o Senhor Padre Peter Stilwell, vários membros da comunidade, nomeadamente colaboradores da catequese e da liturgia, e algumas irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, de cuja congregação religiosa faz parte a Irmã Conceição.

Os participantes, em representação da comunidade, exprimiram gratidão e reconhecimento pela sua dedicação e serviço na Paróquia da Sé, especialmente como catequista e ministra extraordinária da Comunhão, bem como pela sua actividade pastoral e caritativa em Macau, nomeadamente as suas visitas hospitalares aos doentes.

A Irmã Conceição, comovida, agradeceu o carinhoso gesto feito pela comunidade, oferecendo a cada uma das pessoas presentes afectuosas palavras de gratidão e encorajamento, que certamente iremos guardar com amizade nas nossas memórias.

Desejamos as maiores felicidades e sucesso na sua nova missão em França!

Que Deus nos abençoe!

Comunidade de língua portuguesa da Sé Catedral de Macau