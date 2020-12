CAMPUS DA ILHA VERDE ACOLHE PALESTRAS A 10 DE DEZEMBRO

Lei Natural e futuro da água em debate na USJ

“Tua Palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho”. Poético e harmonioso, o presente versículo do Livro dos Salmos dá o mote à palestra que Andrew Chin Hei Leong, especialista em estudos bíblicos, apresenta a 10 de Dezembro no Auditório D. Bosco do campus da Universidade de São José, na Ilha Verde.

Doutorado em Teologia pela Universidade Católica de Lovaina, Andrew Leong vai abordar um conceito com longa tradição na história da filosofia e do pensamento ocidental, o conceito de “Lei Natural”. Em termos éticos e filosóficos, a lei natural presume que o Homem possui valores intrínsecos que governam tanto o raciocínio, como o comportamento humano. Os defensores da lei natural sustentam que os conceitos de bem e de mal, de certo e de errado, são inatos e inerentes à natureza humana, ao invés de serem criados e regulados pela sociedade ou por magistrados e tribunais. O conceito foi explorado em termos filosóficos e teológicos por pensadores como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino ou, mais recentemente, a filósofa britânica Philippa Foot. Andrew Leong, que lembra que os “Dez Mandamentos” foram considerados pelos Doutores da Igreja como uma expressão privilegiada da lei natural, vai procurar inferir das Escrituras e do Velho Testamento se é possível, para o Homem, encontrar na Natureza os princípios de virtude que o levem a agir correctamente. Com a palestra, Leong – professor de Estudos Bíblicos na Faculdade de Estudos Religiosos e de Filosofia da Universidade de São José – vai procurar “revisitar a adopção dos Dez Mandamento pela teologia moral católica, explorar o seu significado e avaliar criticamente os desafios que uma tal adopção suscita”, explica a USJ numa breve nota de apresentação da palestra.

A iniciativa está prevista para o início da noite de 10 de Dezembro e não é a única promovida pela universidade católica de Macau nesse mesmo dia. Sensivelmente à mesma hora, ainda que apenas de forma virtual, o Instituto de Ciência e Meio Ambiente da Universidade de São José promove uma palestra sobre o futuro da água. A iniciativa, que tem como orador Joaquim Poças Martins, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, vai abordar problemas como o aumento exponencial da população, a pobreza ou as alterações climáticas e o impacto que todos estes factores terão sobre os recursos hídricos. O director do Departamento de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente da faculdade portuense de engenharia vai procurar abordar alguns dos problemas inerentes à gestão da água, dos recursos hídricos e da biodiversidade que lhe está inerente, mas também as soluções económicas, técnicas e institucionais já desenvolvidas para que a água possa ser um recurso com futuro.

Marco Carvalho