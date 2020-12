SEGUNDA COLECTA NAS MISSAS DO ÚLTIMO DOMINGO FORAM DESTINADAS AO ENSINO SUPERIOR CATÓLICO

Fiéis contribuem para acção da Igreja

Nas missas do último Domingo (29 de Novembro) foram realizadas duas colectas. «A segunda colecta foi destinada à Universidade de São José e ao Ensino Superior da diocese de Macau», explicou o padre Daniel Ribeiro aos fiéis, em dois momentos distintos da missa em Português, das 11:00 horas, na igreja de São Domingos.

Esta não foi uma iniciativa inédita, uma vez que ao longo do ano a diocese de Macau, por livre vontade ou por instruções da Santa Sé, costuma realizar colectas únicas ou duplas com o objectivo de ajudar a financiar a actividade da Igreja Católica em Macau ou no resto do mundo.

Muito recentemente, tiveram lugar duas colectas separadas por um curto espaço de tempo, tendo os montantes angariados servido para financiar os Meios de Comunicação Social católicos de Macau e as missões da Igreja Católica nos quatro cantos do planeta.

Na mesma ocasião, entre outros comunicados, o vigário paroquial da igreja da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa lembrou que «à semelhança do que acontece no primeiro Domingo de todos os meses, haverá missa da catequese no Colégio São Paulo [localizado nas traseiras do Paço Episcopal], pelas 11:00 horas, estando convidadas as crianças, os pais, os encarregados de educação e os catequistas».

O horário da habitual missa dominical em Português mantém-se inalterado, sendo a Eucaristia celebrada às 11:00 horas, na igreja de São Domingos.

José Miguel Encarnação