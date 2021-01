Arcebispo de Minsk apresenta renúncia

O Papa aceitou no Domingo a renúncia do arcebispo de Minsk, D. Tadeusz Kondrusiewicz, no dia em que este completou 75 anos, idade limite para o exercício do cargo, determinada pelo Direito Canónico.

A Santa Sé informou, em comunicado, que Francisco nomeou um administrador apostólico para a capital bielorrussa, D. Kazimierz Wielikosielec, bispo auxiliar da diocese de Pinsk.

O arcebispo emérito de Minsk tinha sido impedido de regressar ao País, em Agosto de 2020, após uma viagem à Polónia, o que gerou protestos do Vaticano; D. Tadeusz Kondrusiewicz voltou à Bielorrússia no último dia 22 de Dezembro, tendo celebrado o Natal com a comunidade católica local.

O Papa enviou um representante especial a Minsk, a 17 de Dezembro, para reunir-se com o Presidente Alexandre Lukashenko, a fim de expressar “solicitude e preocupação” com a situação na Bielorrússia.

Em Setembro de 2020, o secretário do Vaticano para as relações com os Estados, D. Paul Richard Gallagher, tinha feito uma visita à Bielorrússia para “manifestar a atenção e a proximidade” do Papa à Igreja Católica e a todo o País.

A população local promoveu várias manifestações contra a reeleição do Presidente Alexandre Lukashenko para um sexto mandato, num escrutínio considerado fraudulento pela oposição.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A abertura da Porta Santa na Catedral de Santiago de Compostela, em Espanha, no dia 31 de Dezembro, deu início ao Ano Santo Jacobeu de 2021.

Após a celebração foi projectado, na escadaria da Praça Quintana, naquela localidade da região da Galiza, um vídeo de boas-vindas ao Ano Santo de 2021, nos ecrãs no exterior da catedral, e ainda interpretada a “Muiñeira de Chantada”, uma música tradicional galega, refere uma nota enviada à Agência ECCLESIA.

O ano santo de Compostela, ano jacobeu ou jubilar, é celebrado desde o Século XII, quando o dia 25 de Julho, festa de São Tiago, coincide com um Domingo.

O Papa Francisco enviou uma mensagem para este ano jubilar onde faz o convite “para um caminho de conversão e de solidariedade com os próprios companheiros de viagem”.

O arcebispo de Santiago de Compostela, D. Julián Barrio Barrio, realçou o “ano de graça e de perdão” a todos aqueles que desejam participar.

Por ocasião da abertura da Porta Santa, D. Julián recebeu uma mensagem do Papa Francisco, que expressa “carinho e proximidade a todos aqueles que participam neste momento de graça para toda a Igreja e, em particular, para a Igreja em Espanha e na Europa”.

In ECCLESIA