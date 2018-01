Egipto celebra Natal este Domingo

O patriarca da Igreja Copta-Ortodoxa no Egipto confirmou que os membros da comunidade vão celebrar o Natal, no dia 7 de Janeiro, segundo o seu calendário próprio, e o Governo vai proteger duas mil 626 igrejas, com 230 mil soldados.

Tawadros II afirmou ao jornal Al-Masry Al-Youm que as celebrações do Natal Ortodoxo vão decorrer normalmente em todas as igrejas do País, apesar dos ataques jihadistas contra a comunidade copta de Helwan, no Sul do Cairo, no dia 29 de Dezembro de 2017.

Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde do Egipto morreram pelo menos dez pessoas, dois polícias, oito civis cristãos e um dos terroristas.

O patriarca da Igreja Copta-Ortodoxa vai presidir às celebrações na catedral da Natividade de Cristo, na nova capital administrativa do Cairo, que vai ser inaugurada amanhã à noite, 6 de Janeiro.

As máximas autoridades do Egipto, como o Presidente Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, vão participar nas celebrações na maior igreja copta do Norte de África e de todo o Oriente Médio.

Devido ao alerta de ataques terroristas foi anunciado um aumento das medidas de segurança e as autoridades vão colocar 230 mil pessoas a proteger as duas mil 626 igrejas cristãs – mil 326 coptas, mil e duzentas protestantes e duzentas católicas.

Os bispos também pediram aos féis que colaborem com as forças de segurança e permitam revistas e apresentem documentos de identidade quando entrarem nas igrejas.

A Rádio Vaticano destaca que várias igrejas no Cairo, na Alexandria e no Alto Egipto instalaram detectores de metais e sistemas de vídeo-vigilância.

Os coptas são cerca de dez por cento dos 93 milhões de egípcios e são a minoria religiosa mais numerosa na região. Mais de cem fiéis coptas foram mortos no Egipto em 2017.

De recordar que em Dezembro de 2016, também no Cairo, um ataque contra a igreja de São Pedro e São Paulo provocou a morte de 25 pessoas e fez 49 feridos.

In ECCLESIA