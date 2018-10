O nosso embaixador no Céu

Os anjos são criaturas de perfeição altíssima, possuidores de inteligência superior e com grande poder.

Espíritos puros, sem matéria, são os seres mais perfeitos da criação, vêem Deus face a face, têm capacidade para socorrer o homem e influir nos acontecimentos.

A providência divina deu aos anjos a missão de nos guardarem, o que prova a bondade de Deus para connosco.

São excelentes amigos, socorrem-nos, animam-nos, confortam-nos e conduzem-nos ao bem e à serenidade.

Caminhando ao nosso lado, cheios de solicitude e com uma disponibilidade imensa, eles existem também para nos facilitar a vida e ajudar a resolver problemas que o nosso dia-a-dia nos impõe sem piedade.

Todavia, esta perfeição e bondade angelical não pode ler no interior das nossas consciências, sendo por isso necessário dar-lhes a conhecer mentalmente o que precisamos que ele nos faça.

O relacionamento com o nosso Anjo da Guarda é menos palpável do que o que temos com qualquer amigo da terra, mas a sua eficácia é muito maior, e a sua capacidade para nos compreender e ajudar é infinda.

Está sempre ao nosso lado, cuida de nós, facilita-nos a vida, remove obstáculos na terra – pode influir na nossa imaginação e memória – e acompanha-nos até no Céu, pois a sua amizade é eterna.

Susana Mexia

Professora