Vigário-Paroquial da Sé Catedral lança rúbrica semanal no Youtube

Esteja um “Minuto com Deus”.

Um minuto com Deus e para Deus. É quanto sugere há cerca de um mês o padre Daniel Ribeiro, numa nova rúbrica semanal produzida propositadamente para a plataforma de partilha de vídeos YouTube, com um único objectivo em mente: utilizar as potencialidades das novas tecnologias para disseminar o Evangelho.

«Há mais ou menos um mês, aqui em Macau, iniciei este “Minuto com Deus”, que são vídeos de aproximadamente um ou dois minutos», disse o sacerdote a’O CLARIM. «Falam sobre o Evangelho de Domingo e constituem uma reflexão muito prática com alguns pontos concretos sobre a forma como os fiéis podem viver os ensinamentos do Evangelho na vida diária ao longo da semana», acrescentou o vigário-paroquial da Sé Catedral.

Com esta iniciativa o padre Daniel Ribeiro propõe-se consubstanciar uma mensagem comum ao Papa Francisco e aos seus dois antecessores no trono de Pedro, a de que a evangelização através dos Meios de Comunicação Social é um desígnio muito importante. A rúbrica “Minuto com Deus” é, de resto, como que a encarnação de um projecto antigo que o sacerdote impulsionou durante algum tempo no Brasil. «Em 2010, quando eu ainda morava no Brasil, comecei a produzir um texto diário chamado “Minuto com Deus”, que não era mais do que uma pequena reflexão sobre o Evangelho do dia. Com a minha mudança para outras regiões, nomeadamente aqui para Macau, comecei a sentir algumas dificuldades com tempo e encerrei o projecto», explicou o também capelão da Universidade de São José. «Sempre tive, ainda assim, o desejo de continuar o “Minuto com Deus” e cheguei à conclusão que através do texto não ia conseguir alcançar tantas pessoas como através da mensagem falada», reconheceu.

A aposta no YouTube surgiu de uma forma natural, dada a versatilidade e o alcance da plataforma da partilha de vídeos. Desde que a versão audiovisual de “Minuto com Deus” foi lançada há pouco mais de um mês, os vídeos produzidos pelo padre Daniel Ribeiro já foram vistos por cerca de meio milhar de pessoas e o responsável pelo projecto não afasta a possibilidade de, no futuro, poder vir a lançar vídeos tanto em língua inglesa, como em Cantonense.

A expansão do projecto depende, sobretudo, da disponibilidade temporal do sacerdote. Vigário-paroquial na Sé Catedral, aluno de mestrado na Universidade de São José (da qual é capelão) e responsável pelo acompanhamento dos escuteiros de Macau, o padre Daniel Ribeiro assumiu que o “Minuto com Deus” não tem para si um estatuto prioritário, mas acredita que a iniciativa pode fazer escola no seio da Igreja Católica do território. «O risco das novas tecnologias é que as pessoas querem o sucesso e querem aparecer a qualquer preço, mas isto é algo que tem que ser feito com ética», avisou, concluindo de seguida: «A Igreja tem os seus princípios e não se pode vender por causa do sucesso. Agora, fazendo da maneira correcta, eu pessoalmente penso que a Igreja deve avançar cada vez mais, sendo que a Igreja em si, através das lideranças, também pensa da mesma forma».