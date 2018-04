Universidade de São José: Dia Aberto registou 700 visitantes

O primeiro na Ilha Verde

A Universidade de São José (USJ) realizou, no passado sábado, o seu primeiro “Dia Aberto” no novo campus da Ilha Verde, tendo registado cerca de 700 visitantes.

“Embora parte das instalações da Universidade destruídas pelo tufão Hato, em Agosto do ano passado, ainda estejam para ser recuperadas, tal não afectou o funcionamento dos diferentes programas da USJ”, refere a nota de Imprensa enviada a’O CLARIM.

Nesse sentido – salienta a missiva – “os participantes puderam ter uma ideia do ambiente internacional e do estado dos programas de arte, através das actividades e fazendo uso dos equipamentos nas salas de aula e estúdios da USJ projectados para turmas pequenas e para o contacto próximo entre o corpo docente e os alunos”.

O evento contou com a presença de D. Stephen Lee, bispo de Macau e chanceler da USJ, do padre Peter Stilwell, reitor da USJ, Chang Kun Hong, coordenador-adjunto do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior em Macau, Leong Vai Kei, sub-directora da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Cen Jiayi, sub-director do Departamento de Educação e Assuntos da Juventude do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, e de Eduardo Tavares, membro da Fundação Católica para o Ensino Superior, entre outras personalidades.

P.D.O.