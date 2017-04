SJM contrai empréstimo de 25 mil milhões

Crédito ao Grand Lisboa Palace

A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) assinou ontem, com dezanove instituições financeiras, um acordo de empréstimo no valor de 25 mil milhões dólares de Hong Kong, com o objectivo primeiro de financiar a construção do Grand Lisboa Palace, no COTAI.

«Se passarem de carro pelo local (…) podem ver que a maior parte do trabalho pesado já foi completado e que o edifício está largamente fechado. As três torres de hotel – a Palazzo Versace, a Karl Lagerfeld e a Grand Lisboa Palace – atingiram a altura máxima», disse Ambrose So no discurso de ocasião, tendo o presidente do conselho de administração da SJM acrescentado que a infra-estrutura vai abrir na primeira metade do próximo ano.

«Agradecemos a confiança e a cooperação da comunidade bancária para o que representa esta transacção. Juntos estamos a trazer prosperidade a Macau e às suas gentes, enquanto ajudamos Macau a alcançar o objectivo de se tornar num centro mundial de turismo e lazer», referiu Ambrose So, que em representação da SJM assinou o acordo juntamente com a directora-executiva da companhia, Angela Leong. Ambos estiveram acompanhados pelo director e accionista Rui Cunha.

Entre as instituições bancárias constantes no acordo estão o ICBC (Ásia), o Tai Fung, o Banco Nacional Ultramarino, o BNP Paribas (Hong Kong), o Banco Cathay United (Hong Kong) e o Banco SinoPac (Macau).

P.D.O.