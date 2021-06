SÃO JOÃO BAPTISTA: MEMÓRIA ASSINALADA COM NOVENA, TRÍDUO DE ORAÇÃO E MISSA SOLENE

Dez dias dedicados ao Padroeiro de Macau

A diocese de Macau está a celebrar a memória de São João Baptista, padroeiro da cidade, desde a passada terça-feira até 24 de Junho – data em que se assinala o nascimento do Santo.

Terça-feira foi o primeiro dia de uma novena “online” de preparação para a memória de São João Baptista, que vem sendo transmitida no canal do YouTube “Padre Daniel Ribeiro SCJ”, e que termina no próximo dia 23.

Mais: nos três dias que antecedem a efeméride do nascimento do padroeiro de Macau – 21, 22 e 23 de Junho – haverá um momento de oração durante a missa das 18:00 horas, em Português, na igreja de São Domingos.

Para o dia 24 está prevista a celebração de Missa Solene, também na igreja de São Domingos, no horário habitual.

As celebrações terminam a 26 de Junho, sábado, com a realização de uma sessão de formação sobre São João Baptista e adoração do Santíssimo Sacramento, após a celebração da missa antecipada na igreja de São Domingos.

De acordo com o portal da Província Portuguesa dos missionários dehonianos (www.dehonianos.org), “João Baptista, além da Virgem Maria, é o único santo de quem a liturgia celebra o nascimento para a terra. João, como ‘precursor’ de Jesus teve, de facto, um papel único na História da Salvação. Filho de Zacarias e de Isabel, a sua vida não desabrochou por iniciativa humana, mas por dom de Deus a dois pais de idade avançada e, por isso, já sem possibilidade de gerar filhos. Situado na charneira entre o Antigo e o Novo Testamento, como precursor, João é considerado profeta de um e outro Testamento. O paralelismo estabelecido por Lucas entre a infância de Jesus e de João Baptista levou a liturgia a celebrar o nascimento de ambos: o de Jesus no solstício de Inverno e o de João no solstício de Verão”.

COVID-19: MEDIDAS REFORÇADAS

O programa das celebrações da memória de São João Baptista foi revelado no último fim-de-semana, no período das missas reservado aos comunicados, tendo a Diocese aproveitado para lembrar que estão em vigor novas disposições emanadas da Cúria Diocesana, com vista à prevenção da pandemia de Covid-19. Na igreja de São Domingos, a tarefa coube também ao padre Daniel Ribeiro.

O vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade portuguesa sublinhou a obrigatoriedade dos fiéis em apresentarem o “Código Verde de Saúde de Macau”, medirem a temperatura e usarem máscara e desinfectante antes de entrarem em qualquer igreja do território.

Na nota emitida pela Cúria Diocesana, publicada pel’O CLARIMna edição de 11 de Junho, a Diocese estipula que quem “tiver sinais claros de desconforto físico, tais como tosse persistente, febre, pingo no nariz, etc., procure aconselhamento médico o mais rapidamente possível e evite ir à igreja, por uma questão de caridade e consideração para com os outros”. O “Bispo Diocesano reitera que os fiéis que tiverem estes sintomas são dispensados da obrigação da Missa de Domingo”, acrescenta a mesma nota.

