SANTO INÁCIO DE LOYOLA É AMANHÃ CELEBRADO

Jesuítas em festa universal

A Igreja universal celebra amanhã, 31 de Julho, a Memória de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus (Jesuítas). Mais uma vez, a diocese de Macau junta-se à Festa deste santo, cuja memória será lembrada nas missas de sábado, nos horários habituais com excepção das missas antecipadas de Domingo.

Ontem foi a vez da Igreja celebrar a Memória de Santa Marta, sendo que foi igualmente lembrada nas habituais missas diárias das quintas-feiras.

No último Domingo, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, padre Daniel Ribeiro, convidou todos os fiéis a participarem em ambas as celebrações e na formação e adoração eucarística agendadas para amanhã, após a missa em Português na igreja de São Domingos.

O convite do padre Daniel Ribeiro foi feito no final da missa do passado Domingo, também na igreja de São Domingos, tendo na ocasião referido as condições básicas para a obtenção da indulgência plenária concedida pelo Papa Francisco no âmbito do 1.º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que a partir deste ano a Igreja Católica passa a celebrar no quarto Domingo do mês de Julho (ver página 3 desta edição).

«A indulgência plenária é concedida aos avós, idosos e a todos os fiéis pelo 1.º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos», disse o padre Daniel Ribeiro.

J.M.E.