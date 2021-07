SANTA MARIA GORETTI: MEMÓRIA CELEBRADA EM MACAU

Mártir italiana com N. Sr.ade Fátima e São Roque

A Igreja em Macau juntou-se à Igreja universal e celebrou o dia de Santa Maria Goretti, mártir italiana, na passada terça-feira, 6 de Julho.

No único comunicado lido pelo padre Daniel Ribeiro, no encerramento da missa do último Domingo, em Português, na igreja de São Domingos, a Assembleia de Fiéis foi informada que a «celebração em memória de Santa Maria Goretti, mártir,» teria lugar «na terça-feira», na igreja de São Domingos, «no horário habitual das 18:00 horas».

Neste âmbito, aquando do pedido da bênção de Deus, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa não deixou de também mencionar o nome desta santa da Igreja. «Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, São Roque e Santa Maria Goretti, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo Poderoso: Pai, Filho e Espírito Santo», disse.

De acordo com o “site” do Secretariado Nacional de Liturgia (Portugal), “Santa Maria Goretti nasceu em Corinaldo, em Itália, no ano de 1890, de um família humilde. Passou uma infância dura em Nettuno, ajudando a sua mãe na lide doméstica. Pela sua índole piedosa, recorria assiduamente à oração. No ano 1902, em defesa da sua castidade, preferiu morrer a manchar a sua alma, e por isso morreu apunhalada”.

Segundo a mesma página electrónica, a oração colecta dedicada a Santa Maria Goretti deverá ser pronunciada da seguinte forma: “Senhor, fonte da inocência e amigo da pureza, que destes a graça do martírio à jovem Santa Maria Goretti, concedei-nos, por sua intercessão, a perseverança nos vossos mandamentos, como lhe destes a recompensa por ter defendido até à morte a sua virgindade. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo”.

J.M.E.