Paróquias concorrem ao “Galardão do Presépio”

Valor espiritual em foco.

A diocese de Macau convidou as nove paróquias ou quase-paróquias do território a participar no “Galardão do Presépio”, que decorre até ao próximo dia 21 de Janeiro.

Dando conta do seu «contentamento pelo empenho das paróquias em decorar os presépios», algo que «tem contribuído para emprestar um ambiente natalício às igrejas», D. Stephen Lee, bispo de Macau, disse a’O CLARIM que «o concurso também motivou as famílias a criar e a decorar os presépios em suas casas», tendo o prelado recebido inclusivamente algumas imagens pela Internet.

O bispo deseja «criar uma cultura focada no valor espiritual e salvífico do Advento e do Natal», enquanto «o valor do material pode ser centrado na preparação da manjedoura».

A paróquia vencedora será anunciada após ser tornada pública a escolha conjunta de D. Stephen Lee e da Comissão Diocesana dos Meios de Comunicação Social, segundo referiu Agnes Wong, directora da divisão de projectos e eventos performativos do Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social.

O público em geral pode votar na sua preferência através do endereço electrónico https://goo.gl/geZqr9.

A paróquia ou quase-paróquia mais votada irá receber um certificado do concurso.

P.D.O. com B.K.I.