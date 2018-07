Papa Francisco nomeou três Bispos no Japão

Novo Sol no Extremo Oriente.

Os padres Josep Abella Batlle (Missionários Claretianos) e Paul Toshihiro Sakai (Opus Dei) foram consagrados bispos auxiliares da arquidiocese de Osaka (Japão), no passado dia 16 de Julho, conforme as nomeações do Papa Francisco datadas de 4 de Junho. Por seu lado, o padre salesiano Mario Michiaki Yamanouchi foi nomeado bispo da diocese de Saitama.

Abella Batlle, natural de Espanha, chegou ao País do Sol Nascente em 1973, sendo ordenado padre em 1975. Depois de servir a província claretiana entre 1981 e 1992, foi superior-geral dos Missionários Claretianos entre 2003 e 2015.

Paul Sakai, secretário-geral da Prelatura do Opus Dei no Japão, nasceu na prefeitura de Hyogo em 1960, tendo ingressado no seminário do Opus Dei em Espanha, em 1985. É membro da Comissão para a Liturgia da arquidiocese de Nagasaki.

Já Mario Yamanouchi nasceu no seio de uma família católica na prefeitura de Oita, em 1955. Aos oito anos de idade foi com a família para a Argentina, sendo ordenado padre aos 29 anos. Regressou ao país de origem em 1997. É provincial dos salesianos no Japão desde 2014.

P.D.O. com Ivan Leong