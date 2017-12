Padre Claude Lo (1933-2017)

Partiu o pastor da Diocese de Macau.

O padre diocesano Claude Lo (no meio da foto, sentado) faleceu na manhã da passada quarta-feira, no Centro Hospitalar Conde de São Januário. Tinha 84 anos de idade.

Nascido em Hong Kong, a 1 de Novembro de 1933, o jovem Claude Lo ingressou no Seminário de São José (Macau) em 1949, sendo ordenado padre a 31 de Dezembro de 1961. Entre 1962 e 1965 estudou História da Igreja e Liturgia na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma.

De regresso a Macau, foi colocado no Seminário de São José, sendo nomeado vice-reitor passados sete anos. Entre 1973 e 1980 ensinou no Colégio Diocesano de São José, tendo sido vice-director durante vários anos. Por esta altura deslocava-se todas as semanas a Hong Kong para leccionar História da Igreja no Seminário do Espírito Santo.

Em 1979 foi nomeado cabido da Sé Catedral. Em 1980 dirigiu o Escritório da Chancelaria e foi editor do Aurora (boletim diocesano de língua chinesa). Depois de ser nomeado pároco de Santo António, em 1989, o bispo Domingos Lam atribuiu-lhe o cargo de vigário-geral, a 4 de Dezembro de 1990. Aposentou-se a 27 de Maio de 2005 por motivos de saúde.

Na próxima segunda-feira celebra-se na Sé Catedral, pelas 20 horas, uma oração pela sua alma. A exéquias fúnebres realizam-se no dia seguinte, pelas 11 horas. O padre Claude Lo vai a enterrar no Cemitério de São Miguel Arcanjo.

P.D.O. com J.M.O.M. e P.K.