Oito jovens portugueses receberam o Crisma

Sementes maduras

Oito jovens de Macau, Daniel Ho, Francisca Almeida, José Vaz, Pedro Silva, Rivaldo Silva, Inês Lopes, Júlio Neves e Julian Marques, receberam o crisma, no passado dia 4 de Junho, depois de concluírem com êxito a catequese de preparação para este Sacramento.

Presidida por D. Stephen Lee, bispo de Macau, a Festa do Crisma, realizada na igreja da Sé Catedral, coincidiu com o Domingo de Pentecostes, em que se celebra a descida do Espírito Santo sobre a Virgem Santíssima e os Apóstolos, reunidos no cenáculo.

O crisma, ou confirmação, é o Sacramento pelo qual o baptizado é fortalecido com o dom do Espírito Santo, para que, por palavras e obras, seja testemunha de Cristo e propague e defenda a fé. O crisma é para o cristão o que o Pentecostes foi para os Apóstolos.

Pelo baptismo o cristão já recebe o Espírito Santo, mas a plenitude dos seus dons só se recebe pelo crisma.