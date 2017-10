Núcleo de Animação Cultural de Goa, Damão e Diu visitou a Terra Santa

Em busca das memórias bíblicas.

Um grupo de vinte membros do Núcleo de Animação Cultural de Goa, Damão e Diu, liderado pelo advogado Rui Cunha, presidente do Conselho de Directores da instituição, visitou entre os dias 28 de Setembro e 6 de Outubro vários lugares bíblicos da Terra Santa.

O primeiro dia foi aproveitado para visitar o Carmel Shuk (Mercado de Carmel) e para conhecer as praias de Tel Aviv, em Israel. No dia seguinte o grupo deslocou-se ao complexo Yad Vashem – memorial oficial para lembrar as vítimas do Holocausto – e à Igreja da Visitação, entre outros locais, seguindo depois para Belém, onde ficou a conhecer a Igreja da Natividade.

O terceiro dia foi ocupado com um passeio pela Cidade Velha de Jerusalém, com passagem pelo Muro das Lamentações, uma caminhada pela Via Dolorosa e visitas ao Monte Sião e ao Cenáculo, onde se realizou a Última Ceia.

Nos restantes dias os participantes visitaram as ruínas de Qumran, a fortaleza de Massada, que incluía os palácios de Herodes, e contemplaram ou banharam-se no Mar Morto, antes de se deslocarem ao Monte das Oliveiras, ao Jardim de Getsêmani e à Igreja do Pater Noster. O grupo teve ainda a oportunidade de conhecer Jericó e o Monte das Tentações, sem esquecer Nazaré, a Igreja da Anunciação e Kfar Cana.

Os últimos quatros dias foram preenchidos com deslocações ao Mar da Galileia, Cafarnaum, Tiberíades, Tabgha, ao Centro Magdala, Monte da Beatitude, Montes Golã, a Safed e ao Monte Tabor, com visita à Igreja da Transfiguração, terminando com a viagem de regresso a Macau.

P.D.O.