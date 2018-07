Missa Dominical tem lugar na Capela da Igreja

Bahasa Indonésio em São Lourenço

A capela da igreja de São Lourenço acolhe, desde o início do corrente mês, a celebração da missa dominical em Bahasa Indonésio. A iniciativa tem como objectivo conservar a fé dos católicos indonésios, pois vários já abraçaram outros ramos do Cristianismo, e manter o espírito solidário dos membros da comunidade indonésia em Macau.

A celebração, com início às 17 horas, realiza-se no primeiro e quarto Domingo de cada mês.

«Temos o slogan “cem por cento católicos, cem por cento indonésios”», disse a’O CLARIM o padre jesuíta Vincentius Lam, um dos três celebrantes, juntamente com Gregorius Dedi Rusdianto, da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos), e Kornelius Supranoto Bardata, dos Missionários do Verbo Divino.

«A missa era anteriormente celebrada na residência dos Missionários do Verbo Divino, mas como agora é utilizada por outra comunidade, decidimos escolher outro lugar», referiu Vincentius Lam, acrescentando que optaram pela igreja de São Lourenço por «não ser longe da residência», sendo «fácil chegar lá e lembrar a sua localização». A celebração na capela tem a ver com o número de fiéis, a rondar as «dez pessoas».

P.D.O.