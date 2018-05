Melco e “Pou Tai” organizam actividade conjunta

Olhar por mães, pais e idosos

Uma equipa de sessenta voluntários da Melco Resorts & Entertainment, composta por pais e filhos, realizou na tarde do passado Domingo um evento com jogos e actividades recreativas para utentes dos Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior “Pou Tai”.

A instituição, que está apta a garantir assistência a “cerca de 320 idosos com mais de sessenta anos”, inclui “creches, casas de repouso e acomodações para pessoas em boas condições de saúde”, refere uma nota de Imprensa da concessionária de Jogo, acrescentando que “a missão dos Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior ‘Pou Tai’ é proporcionar um ambiente confortável para os idosos de modo a que se sintam respeitados, facilitando assim o equilíbrio do corpo e da mente”.

Entretanto, a mesma operadora anunciou, na passada segunda-feira, o aumento do número de dias das licenças de maternidade e de paternidade aos funcionários elegíveis, com efeitos a partir de 1 de Junho. A licença de maternidade será aumentada de 56 (oito semanas) para setenta dias (dez semanas), enquanto a licença de paternidade sobe de dois (16 horas) para cinco dias (quarenta horas).

As operadoras SJM, MGM, Sands China e Galaxy Entertainment anunciaram semelhantes aumentos no decorrer desta semana, à imagem do que tinha anteriormente feito a Wynn Resorts, seguindo assim a recomendação dos Serviços para os Assuntos Laborais.

P.D.O.