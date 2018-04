Macau não deverá participar no Encontro Mundial das Famílias

Diocese fala de inseminação e procriação.

Não está prevista, até ao momento, a participação de Macau no Encontro Mundial das Famílias com o Papa, a realizar em Dublin (Irlanda) entre 21 e 26 de Agosto. No entanto, a Comissão Diocesana da Família, Casamento e Vida (CDFCV) da diocese de Macau está a desenvolver actividades com vista à formação e esclarecimento da comunidade católica, inclusivamente sobre temas fracturantes, como a inseminação artificial e as técnicas de procriação medicamente assistida.

Nos últimos anos, a Diocese criou várias comunidades de assistência social para ajudar ao desenvolvimento pastoral das famílias, especialmente focadas no Planeamento Familiar Natural promovido pelo Movimento Católico de Apoio à Família, com o objectivo de construir uma base sólida sobre o casamento e a família.

«Em 2016 o bispo Stephen Lee estabeleceu a Comissão Diocesana da Família, Casamento e Vida para dar a oportunidade a todos os membros da Igreja de poderem viver o amor e a misericórdia de Deus no casamento e na família, estimulando assim a fé de todos no dia-a-dia», disse a’O CLARIM a directora da CDFCV, Maggie Chiang.

No ano passado, por via da redacção de artigos, de seminários, palestras, peças de teatro e testemunhos, a Comissão Diocesana da Família, Casamento e Vida «esforçou-se para que os fiéis compreendessem melhor os valores cristãos de vários temas controversos», incluindo a inseminação artificial, a eugenia e a comunhão familiar, entre outros, «esperando que os católicos pudessem fazer uma escolha à luz da verdade».

Ao lembrar que o Governo da RAEM efectuou a consulta pública sobre as técnicas de procriação medicamente assistida, a mesma responsável referiu: «a nossa Comissão organizou uma série de palestras para que os católicos percebessem melhor os impactos morais e éticos desse método».

«A Comissão expressou as suas opiniões sobre as técnicas de procriação medicamente assistida. Em Março convidámos algumas equipas médicas católicas para realizarem uma palestra sobre o Sistema de Fertilidade Modelo Creighton, encorajando as pessoas de Macau a receber este tipo de formação profissional», sublinhou Maggie Chiang.

