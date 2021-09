LANÇAMENTO DA “PRIMEIRA PEDRA” TEVE LUGAR NA QUARTA-FEIRA

Centro Católico deverá estar concluído em 2024

O bispo D. Stephen Lee presidiu, na quarta-feira, ao lançamento da “primeira pedra” do novo Centro Católico de Macau. A obra deverá estar concluída em 2024.

Localizado no cruzamento da Avenida da Praia Grande com a Rua do Campo, o novo edifício terá dezassete andares, sendo o desenho arquitectónico inspirado num abraço entre duas pessoas, encimado por uma cruz.

Com o lançamento da “primeira pedra” encerra-se um longo processo que demorou vários anos, entre consultas públicas, a aprovação das várias fases do projecto e o licenciamento da obra de construção.