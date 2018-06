Japonês é o autor do desenho Arquitectónico da nova Universidade de São José

O Campus da Ilha Verde, segundo Koji Yagi

O conceituado arquitecto japonês Koji Yagi, responsável pelo desenho arquitectónico do novo campus da Universidade de São José (USJ), foi o orador de uma palestra, realizada naquela instituição de Ensino Superior no passado dia 23 de Maio, sobre o desenvolvimento da pesquisa e concepção das novas instalações situadas na Ilha Verde.

“O novo campus da USJ tem vários elementos de inspiração japonesa, como os portões e os cubos de vidro extrudidos no prédio. Tem ainda elementos adicionais ambientalmente auto-sustentáveis, incluindo painéis de energia solar para o sistema de irrigação ecológica, com recolha de água das chuvas, e o jardim do terraço integrado com espelhos de água, o que ajuda a resfriar a temperatura nas épocas de calor”, refere uma nota de Imprensa da USJ enviada a’O CLARIM.

O evento, subordinado ao tema “O Desenho Arquitectónico do Campus da Ilha Verde”, foi organizado pela Faculdade de Indústrias Criativas da Universidade de São José.

P.D.O.