IGREJA DE SÃO LOURENÇO COMPLETA 460 ANOS

Uma Missa, três Sacramentos

A paróquia de São Lourenço celebrou no passado Domingo a festa do seu santo padroeiro.

No ano em que se completam os 460 anos do final da construção da igreja de São Lourenço, a já tradicional missa dominical das 9:00 horas, em Chinês, revestiu-se de especial significado. Cerca de duas dezenas de fiéis, na sua maioria crianças e jovens, receberam os Sacramentos do Baptismo, da Confirmação (Crisma) e da Eucaristia (Primeira Comunhão).

As cerimónias religiosas foram presididas pelo bispo D. Stephen Lee, que foi coadjuvado pelo pároco da igreja de São Lourenço, padre James Ryu Hyoung, e pelo vigário-paroquial, padre Rafael Vigolo.

A igreja de São Lourenço, situada nas traseiras do Palácio do Governo, é considerada uma das mais belas igrejas de Macau, contando na sua longa história com quatro obras de reconstrução em 1618, 1768, 1846 e 1898.

Quanto a São Lourenço, trata-se do padroeiro dos cozinheiros. Foi condenado a morrer queimado na fogueira, mais especificamente numa grelha de ferro. Daí ser muitas vezes representado junto a uma grelha de ferro com uma Bíblia na mão.

Conta a tradição que durante a execução terá dito ao seus carrascos: «Podem-me virar agora, pois este lado já está bem assado».

José Miguel Encarnação