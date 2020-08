NOVO ESTABELECIMENTO OCUPA ANTIGAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA ESTRELA DO MAR

Colégio Diocesano de São José reforça ensino em Inglês

A partir de Setembro, Macau vai contar com mais um estabelecimento de ensino em língua veicular inglesa. As novas valências educativas, que integram a rede de escolas do Colégio Diocesano de São José, vão acomodar alunos do Ensino Primário e reforçam a até agora pouca oferta de escolas católicas que utilizam o Inglês como língua de instrução.

Designada Colégio Diocesano de São José n.º 2, a nova instituição ocupa as instalações que foram usadas até há sensivelmente uma década pela Secção Primária da Escola Estrela do Mar. O edifício, que se encontrava vago desde então, faz parte do complexo do Seminário de São José e está situado entre a igreja homónima e a igreja de São Lourenço.

A primeira fornada de alunos que vai frequentar o novo estabelecimento foi transferida do polo n.º 3 do Colégio Diocesano de São José, onde a secção em língua inglesa da maior das escolas católicas do território operava até ao momento.

Para alguns dos pais das crianças inscritas na instituição, a mudança de instalações cria dificuldades logísticas, mas a possibilidade dos filhos poderem aprender não apenas em Chinês, mas também em Inglês, compensa o esforço. «Em termos logísticos, o novo campus fica muito distante da nossa área de residência, mas eu quero que os meus filhos aprendam não apenas Chinês, mas também Inglês. Estamos muito satisfeitos com o ensino e com os valores que foram transmitidos aos nossos filhos na secção inglesa ao longo dos últimos anos», diz uma encarregada de educação, citada num comunicado enviado a’O CLARIMpelo Colégio Diocesano de São José.

O novo polo foi concebido de acordo com as mais recentes abordagens pedagógicas. As instalações estão equipadas com valências adequadas ao escalão etário das crianças que a vão frequentar. As salas de aulas estão apetrechadas com meios e equipamentos tecnológicos que deverão proporcionar ao alunos um ambiente mais propício a uma aprendizagem mais dinâmica.

O campus inclui ainda uma área de recreio ao ar livre e um ginásio dotado de um palco. No pátio da escola há um pequeno jardim onde vai ser colocada uma imagem de São José, com o propósito de lembrar os alunos sobre a vida e as virtudes deste santo, bem como da sua presença protectora entre as crianças e jovens.

As obras de remodelação das instalações ainda decorrem, mas deverão estar concluídas até ao final do corrente mês, garantem os responsáveis pelo Colégio Diocesano de São José.

Marco Carvalho