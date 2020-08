INICIATIVA É LANÇADA ESTE SÁBADO, NA ÍNDIA

Claretianos querem alimentar um milhão de famílias em todo o mundo

É um dos projectos mais ambiciosos a que o Grupo de Acção Social dos Missionários Claretianos alguma vez deitou mãos. A partir de 15 de Agosto e durante o período de um ano, a Congregação quer ajudar a alimentar um milhão de famílias em todo o mundo, ao abrigo do programa “Mother’s Meal”. A iniciativa vai ser lançada este sábado em todos os Estados da Índia, mas o objectivo dos discípulos de Santo António Maria Claret é o de implementar o projecto nos 65 países e territórios onde os claretianos estão presentes.

A pandemia do Covid-19 enfraqueceu substancialmente as perspectivas de segurança alimentar de milhões de pessoas em todo o mundo. É para fazer face à fome crescente a que estão sujeitas milhares de famílias carenciadas ao redor do planeta que o Grupo de Acção Social dos Missionários Claretianos concebeu aquela que é, porventura, a sua mais ambiciosa missão.

«Pela primeira vez é organizado um programa alimentar deste tipo. Decidimos avançar com a iniciativa depois da pandemia ter começado a afectar diferentes parte do mundo. Os donativos oferecidos por algumas pessoas e a distribuição de comida num ou noutro lugar não são suficientes para salvar o mundo da pobreza até a pandemia estar controlada», disse o padre Jijo Kandamkulathy, actual responsável pela subsidiária das Publicações Claretianas.

«O projecto de ligar famílias que podem custear as refeições de uma família carenciada durante uma semana é o modelo que estamos a tentar promover. As pessoas que se queiram associar ao projecto podem aceder ao portal electrónico da iniciativa em www.mothersmeal.life e tornar-se um dador ou beneficiário. O projecto internacional só deverá arrancar depois de 15 de Agosto, dia em que vamos lançar o projecto em todos os Estados da Índia», explicou o missionário claretiano, em declarações a’O CLARIM.

Promovido a partir de sábado em todo o território indiano, o programa “Mother’s Meal” – assim baptizado em homenagem à mãe de um dos promotores da iniciativa, que faleceu depois de ter contraído Covid-19 – deve estender-se progressivamente aos 65 países e territórios onde a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria está presente. O objectivo dos claretianos é contribuir para que a comida não falte na mesa de um milhão de famílias de todo o mundo, pelo período de um ano. «A nossa meta é garantir que um milhão de famílias de todo o mundo tenham acesso a comida durante um ano. O projecto visa reforçar os parcos rendimentos destas famílias com provisões para uma semana ou para um mês. O montante necessário para isso não é propriamente muito elevado», sublinhou o padre Jijo.

«Em Macau, uma família pode ser alimentada durante uma semana com quinhentas patacas. Na índia, não são necessárias quinhentas patacas por semana. Uma família pode sobreviver com duzentas patacas. É um valor que está ao alcance de qualquer família de boa-vontade», concluiu o sacerdote.

Marco Carvalho