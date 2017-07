Herança Indo-Portuguesa da USJ

Literatura de Goa em destaque

O docente universitário e investigador Duarte Braga vai ser o orador da palestra “Literatura de Goa em língua Portuguesa (e seus interfaces com Macau)”, a decorrer no dia 20 de Julho, pelas 18 horas e 30, no auditório da Universidade de São José (USJ).

«Embora o uso contemporâneo da língua portuguesa seja escasso, existe uma herança bibliográfica em Goa a que se tem chamado “literatura indo-portuguesa”», refere uma nota de Imprensa enviada a’O CLARIM, acrescentando que «remontando ao século XVI, essa produção não recebeu até há pouco tempo a devida atenção crítica, ainda que possua um vasto acervo de cartas, sermões, romance, conto e poesia, sobretudo ao longo dos séculos XIX e XX».

«Depois da integração [de Goa] no Estado indiano, em 1961, esta tradição foi caindo no ocaso. Trata-se de um arquivo enorme mas frágil, que precisa de ser identificado e digitalizado», salienta a mesma nota, frisando que a palestra «visa propor algumas linhas de leitura para o entendimento dessa literatura».

O evento é organizado pela Faculdade de Humanidades da Universidade de São José.

P.D.O.