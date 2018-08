GENFEST reuniu jovens de todo o mundo em Manila

Animação por causas sérias.

Cerca de seis mil jovens, provenientes de mais de uma centena de países ou territórios, participaram no 11º Genfest, que se realizou entre os dias 6 e 8 de Julho, em Manila (Filipinas). Aos participantes juntaram-se mais de cem pessoas de Macau, Hong Kong e Taiwan.

Tratou-se da primeira edição organizada fora da Europa. O evento, promovido pelo Movimento Focolare, foi subordinado ao tema “Acima de Todas as Fronteiras” e pretendeu encorajar os jovens a ir além de todas as fronteiras pessoais, sociais, políticas e interpessoais, em prol da fraternidade universal e em resposta a todos os conflitos e guerras do mundo.

O Genfest inclui vários tipos de actividades, como a troca de experiências de vida, concertos nocturnos, “workshops” e trabalho social.

Os participantes tiveram a oportunidade de realizar trabalho voluntário em escolas, paróquias e bairros de lata, com o propósito de compreenderem a pobreza local. Quem pertencia a idênticas regiões linguísticas ou geográficas teve também a possibilidade de partilhar o palco todas as noites, o que chegou a envolver jovens chineses de regiões vizinhas.

