FOTOLEGENDA

BNU ACARINHA OS MAIS IDOSOS – Um grupo de voluntários da Associação de Empregados do BNU (Banco Nacional Ultramarino) visitou, no passado dia 23 de Janeiro, as instalações do Asilo Vila Madalena. A iniciativa teve como objectivo expressar carinho e apoio aos idosos, e conhecer o seu dia-a-dia. Durante a visita, o grupo de voluntários doou consumíveis e pacotes de presentes alusivos ao Ano Novo Chinês, para além de ter realizado várias acções de entretenimento, tais como a interpretação de um tema alusivo à festividade lunar, um sorteio e a tradicional dança do leão.