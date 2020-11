Fotolegenda

DIA MUNDIAL DOS POBRES EM MACAU – O padre José Angel Hernandez, pároco da igreja de Nossa Senhora de Fátima, discursa perante a Assembleia de Fiéis, junto a ofertas destinadas a membros da população local mais necessitada. A igreja, localizada na zona norte de Macau, foi palco de uma acção concertada entre os Missionários Claretianos, a associação de caridade “Candle Light Macau” e o movimento “Mother’s Meal”, no âmbito do Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco em 2017, que é desde então assinalado no 33.º Domingo do Tempo Comum. FOTO: Ivan Leong